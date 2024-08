Lautaro Martinez a prolongé à l'Inter jusqu'en 2029

Martinez, 28 ans, est arrivé à l'Inter en 2018 en provenance du Racing Club dans son pays natal. Depuis, il a inscrit 129 buts et délivré 43 passes décisives en 282 matchs. Avec les Nerazzurri, l'attaquant a remporté deux titres de champion et deux Coupes et a notamment formé le duo d'attaque avec Romelu Lukaku à de nombreuses occasions.

Martinez a également fait 64 apparitions avec l'équipe nationale argentine, inscrivant le but de la victoire lors de la finale de la Copa América contre la Colombie le mois dernier.