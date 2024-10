Le Beerschot signe sa première victoire de la saison face à Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht se déplaçait ce vendredi au Beerschot lors de la 11e journée de Jupiler Pro League. Les Anversois se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Marwan Alsahafi (30e et 70e). Entre temps, Kasper Dolberg avait permis à Anderlecht de revenir (50e sur penalty). Il s'agit de la première victoire du Beerschot cette saison.

Pour sa première rencontre en championnat depuis sa confirmation en tant qu'entraîneur principal des Mauves, David Hubert a vécu une soirée compliquée. Bien que dominateurs en première période (66% de possession de balle), les Anderlechtois ont été mis en difficulté sur les contres du Beerschot, l'axe central Leander Dendoncker-Zanka se montrant assez fébrile. A la 21e, Thibaud Verlinden voyait son envoi heurter le poteau de Colin Coosemans, tandis que la reprise de Marwan Alsahafi qui suivait partait au-dessus du but bruxellois.

Quelques minutes plus tard, Anderlecht réagissait. Sur un centre bien calibré, Zanka plaçait une tête puissante qui frappait la latte de Nick Shinton. Leander Dendoncker était présent sur le deuxième ballon, mais sa reprise passait largement à côté (27e). Dans la foulée, le Beerschot ouvrait la marque. Alsahafi, d'une frappe bien placée au ras du poteau, faisait trembler les filets pour mettre les Anverois aux commandes (30e, 1-0).

C'est en début de seconde période que le Sporting parvenait à recoller au score, à la faveur d'un penalty. Kasper Dolberg ne tremblait pas pour inscrire son troisième but de la saison (50e, 1-1). Cependant, à la 70e, Alsahafi inscrivait son deuxième but de la soirée pour remettre les Rats aux commandes et les mener vers la victoire (2-1).