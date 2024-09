"Le bon moment pour revenir en Belgique", selon Dennis Praet, recruté par l'Antwerp

Praet n'a choisi l'Antwerp qu'en fin de mercato. "Personnellement, j'avais encore l'ambition de jouer dans une compétition étrangère du top-quatre, top-cinq", a-t-il reconnu. "Mais cela devait être le bon projet, et il n'est pas arrivé. Je n'avais pas envie de lutter contre la relégation. De plus, j'ai 30 ans et une famille avec deux enfants, cela joue aussi un rôle."

Des rumeurs ont circulé sur un possible retour à Anderlecht. "Il y a eu des discussions, mais l'Antwerp était plus concret", a expliqué Praet. "Cela semblait être un beau projet ici et le tableau est complet: une belle équipe, une chouette ville, des supporters formidables,... Je ne l'ai pas regretté une seule seconde."