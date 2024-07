Le Brésil instaure une "Journée du Roi Pelé"

Le 19 novembre n'est désormais plus une date anodine au Brésil: c'est la "Journée du Roi Pelé", nouvelle date commémorative instaurée en hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps.

Plutôt que de choisir la date de sa naissance, le 23 octobre 1940, ou de sa mort, le 29 décembre 2022, les auteurs du texte ont décidé de célébrer la mémoire du triple champion du monde le jour où il a marqué son millième but. C'était le 19 novembre 1969, au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a ainsi inscrit à 29 ans sur pénalty le millième des 1.283 buts de sa carrière, lors de la victoire 2-1 de son équipe de Santos face à une autre équipe brésilienne, Vasco da Gama. Explosion de joie dans le stade. Des dizaines de supporteurs envahissent alors la pelouse pour fêter le "Roi", porté en triomphe. Le match est interrompu durant de longues minutes et le "Roi" dédie son but "aux enfants pauvres du Brésil".

L'année suivante, au Mexique, Pelé a remporté sa dernière Coupe du Monde avec la Seleção, devenant à jamais le seul joueur à avoir soulevé le trophée suprême à trois reprises (1958, 1962 et 1970).

Mort d'un cancer à 82 ans, le Brésilien avait alors reçu une pluie d'hommages dans le monde entier.