Le Cercle Bruges humilie Saint-Gall avec un triplé de Kevin Denkey

Si Saint-Gall a été la première équipe à se porter à l'attaque, ce sont bien les Brugeois qui ouvraient la marque. Sur un contre bien joué entre Denkey et Minda, ce dernier décochait une frappe pleine lucarne qui entrait avec l'aide de la barre (3e). Il n'y en avait plus que pour le Cercle ensuite. Denkey (13e, 15e), Minda (13e) ou Thibo Somers (19e) n'étaient à chaque fois pas loin de doubler la mise. C'est finalement peu avant la demi-heure que l'attaquant togolais, à la retourne, faisait trembler les filets pour mettre le Cercle sur orbite (25e). Coup dur à la demi-heure pour les Brugeois qui perdaient leur gardien, Warleson, sur blessure (32e). Peu décontenancés par cette perte, les locaux plantaient un troisième but, via Denkey (43e).

Au retour des vestiaires, le Cercle continuait sur sa lancée, Denkey inscrivant un triplé, sur penalty, juste avant l'heure de jeu (54e). Saint-Gall réagissait tout de même en réduisant l'écart avec un but de Csoboth (58e). L'espoir d'un retour était vite échaudé par Gary Magnée, auteur d'une somptueuse frappe en pleine lucarne (63e) puis d'une madjer sur un coup franc indirect dans le rectangle (68e). Saint-Gall parvenait à inscrire un deuxième but en fin de match, via Felix Mambimbi (81e).