Le Club de Bruges s'effondre en fin de rencontre face à Dortmund et s'incline 0-3

C'est à contretemps que le but allemand est arrivé. Le Club avait emmagasiné de la confiance et le BVB paraissait peu inspiré, quand Gittens a coupé le souffle du stade Jan Breydel. Monté au jeu quelques minutes plus tôt, il a pénétré la surface et a trouvé le fond des filets, bien aidé par deux déviations (1-0, 76e).

Une dizaine de minutes plus tard, bis repetita: Gittens est rentré depuis la gauche et s'est vu offrir trop d'espace dans le rectangle. Les défenseurs reculaient face au percutant ailier anglais, qui ne s'est pas fait prier pour longer le ballon dans le petit filet opposé (2-0, 86e).

En fin de rencontre, Guirassy a inscrit un pénalty anecdotique à la suite d'une faute grossière de Mechele dans la surface (3-0, 90e+5).