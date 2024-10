Le Club NXT s'impose facilement face au Lierse

Le Club NXT a remporté 3-1 son duel face au Lierse, ce samedi, lors de la 8e journée de Challenger Pro League. Les buts brugeois ont été inscrits par Hugo Siquet (25e) et Shandre Campbell (51e, 53e). Brent Laes a marqué pour le Lierse (70e).

Au classement, le Club NXT grimpe provisoirement à la 6e place (12 points). Le Lierse rate, lui, une occasion de se rapprocher de la tête du classement et reste bloqué à la 5e place (13 points).

Les locaux ont vite pris le jeu à leur compte, dominant copieusement le Lierse. Toutefois, cette mainmise sur la rencontre ne se traduisait pas forcément par un grand nombre de possibilités et il fallait attendre un coup franc d'Hugo Siquet pour voir les U23 du Club Bruges prendre les devants (25e). Ce but réveillait le Lierse qui rééquilibrait les échanges et se montrait dangereux en fin de période, Bryan Adinany forçant Dani van den Heuvel à un premier arrêt (45e+1).