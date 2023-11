Le FC Liège se hisse en troisième position, Zulte Waregem surpris par Ostende

Les deux premiers matchs de la 11e journée de la Challenger Pro League ont vu la victoire 2-3 du FC Liège en déplacement à Jong Genk et la défaite 0-1 de Zulte Waregem face à Ostende. L'Essevee reste premier avec 20 points, Liège se hisse en troisième position (18 points) tandis que Jong Genk (13e) et Ostende (14e) comptent 11 points.

Le coup d'envoi de la rencontre à la Cegeka Arena a été donné un quart d'heure plus tard parce que le car des Liégeois avait été coincé dans les embouteillages. Ces péripéties n'ont pas troublé les Sang & Marine même si Adriano Bertaccini a perdu un premier duel face au gardien adverse (3e) et que Benjamin Lambot, seul au second poteau, n'a pas envoyé le ballon au fond (17e). Mais le FC Liège a frappé coup sur coup par Bertaccini, auteur de son 8e but (37e,0-1), et Benoit Nyssen (38e, 0-2).

S'ils ont été légèrement secoués par les Genkois pendant les premières minutes de la seconde période, les Liégeois auraient pu alourdir le score par Bertaccini (63e). Par contre, la fin de match a été animée avec Adedeji-Sternberg, qui a réduit l'écart (87e, 1-2), la réplique de Damien Mouchamps (89e, 1-3) et un nouveau but genkois par Robin Mirisola (90e+1, 2-3).