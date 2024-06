Le Hongrois Roland Sallai élu "Homme du match" entre l'Écosse et la Hongrie

"Dans un match difficile, Sallai a été la force motrice de la Hongrie, créant des occasions avec des tirs au but et des courses dans le dos et des portés de balle qui ont brisé les lignes. Dans le moment décisif du match, il a su rester calme et trouver la passe décisive pour le but de la victoire", a commenté l'UEFA pour justifier son choix.

L'Homme du match est déterminé par un panel d'experts nommés par l'UEFA, composé d' anciens joueurs et d'entraîneurs.