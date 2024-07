Le Mexique se sépare de son sélectionneur Jaime Lozano

"La Fédération mexicaine de football remercie et reconnaît l'engagement et le dévouement de Jaime Lozano. Aujourd'hui, son mandat de directeur technique de l'équipe nationale A arrive à son terme", a expliqué la FMF.

Celle-ci a précisé avoir proposé un nouveau contrat jusqu'à 2030 à M. Lozano, mais qui prévoyait qu'il travaille sous la direction d'un entraîneur "plus expérimenté" de 2024 à 2026 et de reprendre, seulement après la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la tête de la sélection. Jaime Lozano a refusé l'offre.