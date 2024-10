Le Pérou bat l'Uruguay et quitte la dernière place

Miguel Araujo a inscrit le seul but de la partie à deux minutes du terme (88e) pour offrir la victoire aux Péruviens. L'Uruguay, pour sa part, enchaîne un troisième match consécutif sans succès mais reste installé à la 3e place avec 15 points, un de moins que la Colombie, 2e et battue en Bolivie jeudi, et deux de plus que le Brésil, 4e et vainqueur du Chili jeudi également.

Les qualifications sud-américaines se déroulent sous le format d'un mini-championnat en aller-retour entre les dix nations engagées. Les six premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le septième jouera un barrage intercontinental.