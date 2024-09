Le Portugal bat la Croatie , l'Espagne partage en Serbie

Dans le même groupe, la Pologne a battu l'Écosse 2-3. Sebastian Szymanski a marqué après seulement 8 minutes (0-1). Robert Lewandowski a creusé l'écart sur penalty en fin de première période (44e, 0-2), mais l'Écosse est ensuite revenue grâce à Billy Gilmour (46e, 1-2) et Scott McTominay (76e, 2-2). Nicola Zalewski a finalement offert la victoire aux Polonais avec un but sur penalty à la 90e+7 (2-3).

Les autres nations de ce groupe, le Danemark et la Suisse, s'affrontaient en même temps. Les Danois se sont imposés 2-0 avec des buts tombés en fin de match via Patrick Dorgu (82e, 1-0) et Pierre-Émile Hojbjerg (90e, 2-0). Nico Elvedi (52e) et Granit Xhaka (87e) ont été exclus du côté de la Suisse. Le joueur d'Anderlecht, Kasper Dolberg, était titulaire en pointe de l'attaque danoise tandis qu'Andreas Skov Olsen (Club Bruges) a entamé la rencontre sur le banc et est monté à la 81e.

En Ligue C, dans le groupe 3, le Luxembourg d'Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) se déplaçait en Irlande du Nord où Isaac Price (Standard) était également titulaire. Les Britanniques l'ont emporté avec des buts inscrits coup sur coup par les défenseurs Paddy McNair (11e, 1-0) et Daniel Ballard (16e, 2-0).