Le Portugal en épouvantail du groupe F devant la Turquie, la Tchéquie et la Géorgie

Comme au début de chaque compétition, le Portugal fait partie des équipes à suivre pour remporter le tournoi. Les Lusitaniens compteront une nouvelle fois plusieurs joueurs de renom dans chaque ligne avec les défenseurs Ruben Dias et Pepe, le vétéran de 41 ans, les milieux Bernardo Silva et Bruno Fernandes et évidemment le capitaine Cristiano Ronaldo, 39 ans, accompagné notamment de Diogo Jota ou encore Rafael Leao en attaque.

Derrière le Portugal, la Turquie semble être la mieux armée pour la deuxième place et visera un meilleur résultat qu'en 2016 et 2020 avec deux éliminations au premier tour. Les Turcs peuvent compter sur une jeune génération menée par Arda Güler, Zeki Celik et Merih Demiral et encadrée par le capitaine Hakan Calhanoglu. La Tchéquie sera aussi candidate à la deuxième place, surtout si Patrik Schick retrouve sa forme de l'Euro 2020 où il avait terminé co-meilleur buteur avec Ronaldo (5 buts).

Le groupe F accueillera aussi le seul novice de cet Euro avec la Géorgie. Les Géorgiens profitent du nouveau format des barrages via les classements en Ligue des Nations pour disputer leur premier Euro. La Géorgie comptera certainement sur sa star Khvicha Kvaratskhelia et sur son buteur Georges Mikautadze (ex-Seraing).