Le Real et Manchester City se neutralisent dans un quart de finale aller spectaculaire

Le Real Madrid et Manchester City se sont rendus coup pour coup, mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Santiago Bernabeu de Madrid. Les deux équipes se quittent dos à dos (3-3) et le suspense reste entier avant le match retour, mercredi prochain en Angleterre. Kevin De Bruyne, malade avant le coup d'envoi, n'a pas joué tout comme Jérémy Doku chez les Cityzens.

Manchester City et Bernardo Silva ont frappé dès l'entame. D'un coup-franc aux 25 mètres, le Portugais a trompé Andriy Lunin, surpris par le ballon fuyant et le rebond après 108 secondes (2e, 0-1). Mis sous pression, le Real a vite réagi. Eduardo Camavinga a d'abord vu sa frappe heureusement contrée pour un but contre son camp de Ruben Dias (12e, 1-1). Juste ensuite, Rodrygo a été lancé de très loin et a résisté au retour de la défense pour battre Stefan Ortega d'un ballon subtil (14e, 2-1). City a contrôlé le ballon ensuite, mais c'est le Real qui s'est montré le plus tranchant en reconversion avec des occasions pour Rodrygo (34e) puis Vinicius (42e).

La physionomie du match a été similaire en début de deuxième mi-temps. En difficulté pour pénétrer le bloc madrilène, les Mancuniens ont fait la différence sur deux frappes lointaines. Phil Foden a d'abord nettoyé la lucarne sur une frappe enroulée du gauche (66e, 2-2) et Josko Gvardiol a fait de même de l'autre côté, du pied droit (71e, 2-3). Les Madrilènes n'ont pas baissé les bras et Federico Valverde a mis deux équipes de nouveau à égalité, d'une superbe reprise à ras de terre de la droite (79e, 3-3).