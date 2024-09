Le Real s'impose 4-1 contre l'Espanyol malgré un but contre son camp de Thibaut Courtois

Après un premier acte sans but, Courtois a dévié le ballon du pied dans ses propres filets sur un centre à ras de terre de l'ailier catalan Jofre (54e). Le Real a vite réagi et a égalisé via Dani Carvajal (58e). Rodrygo (75e) puis Vinicus Junior (78e) ont fait le break et Kylian Mbappé s'est offert le dernier but de la rencontre sur pénalty (90e).

En France, le Stade de Reims a tenu en échec (1-1) le Paris Saint-Germain sur sa pelouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Rémois ont longtemps mené au score grâce à Keito Nakamura (9e) mais Ousmane Dembélé (68e) a égalisé pour le PSG. Remplaçant, Thibault De Smet est entré en jeu en fin de rencontre (88e).