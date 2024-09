Le RFC Seraing et la Ville de Seraing inaugurent l'académie Jules Bocandé

L'investissement consenti par les autorités sérésiennes s'élève à plus de cinq millions d'euros. Pour la bourgmestre Déborah Géradon, il est à la hauteur du rôle social que le club joue au sein de la ville. "Ce complexe moderne vient remplacer des installations qui étaient devenues obsolètes. Aujourd'hui, nous tournons la page et entamons une nouvelle ère pour le sport et la jeunesse de notre ville. Le RFC Seraing bénéfice enfin d'infrastructures à la hauteur de la qualité des formations dispensées", s'est réjouie l'élue. Celle-ci a ainsi rappelé que la Ville déboursait déjà 185.000 euros pour rétribuer des formateurs de haut niveau aux équipes de jeunes et qu'elle affectait aussi du personnel pour l'entretien des lieux.

Le bâtiment flambant neuf de 1.600 mètres carrés comporte des vestiaires, des salles de réunion et de massage, une cafétéria, des cuisines et des terrasses qui donnent sur trois terrains. Il est mis à la disposition du club de football via une concession.