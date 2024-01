Le Tadjikistan arrache la qualification face au Liban, la Chine éliminée contre le Qatar

Le groupe A était plus qu'incertain à l'approche de la dernière journée de la phase de poules. Le Qatar, hôte et leader du groupe avec 6 points, avait déjà validé sa qualification. Derrière, la Chine était en bonne position pour s'emparer de la 2e place puisqu'elle comptait 2 points alors que le Tadjikistan et le Liban n'en avaient qu'un chacun.

Il a un temps semblé que la Chine pourrait se qualifier en tant que 2e du groupe même si elle était menée par le Qatar à la suite du but d'Al Haydos (66e). En effet, le Tadjikistan et le Liban se tenaient en joue: Bassel Jradi avait ouvert la marque en faveur des Libanais (48e) avant l'exclusion de son coéquipier Kassem El Zein (54e), et Parvizdzhon Umarbaev a égalisé à la 81e minute.