Ligue des Champions: après l'erreur de l'UEFA, voici le nouveau tirage des 8e de finale

Incroyable scénario cet après-midi à Nyon, au siège de l'UEFA. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a dû être retiré, une première dans l'histoire de la compétition. Le tirage a lieu à 15h.

C'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions : un tirage au sort a dû être recommencé ! La cause ? Une grossière erreur de l'UEFA.

L'instance qui régit le football en Europe a en effet commis une erreur durant son tirage initial. Lors du tirage de l'adversaire de l'Atletico Madrid, la boule de Manchester United était manquante. Les Colchoneros ont hérité du Bayern Munich sans que personne ne s'en aperçoit sur le plateau. Mais l'irrégularité n'a pas échappé aux observateurs, en quelques instants, la vidéo qui montre la faute de l'UEFA a fait le tour du web. l'instance s'en est vite rendue compte et a annoncé que le tirage effectué était annulé et qu'un nouveau allait avoir lieu.

Les résultats du nouveau tirage

Le nouveau tirage a commencé avec les excuses de l'UEFA pour l'erreur constatée lors du premier tirage.

Les huitièmes de finale qui auront lieu les 15-16 et 22-23 février pour les matchs aller tandis que les matchs retour se joueront les 8-9 et 15-16 mars.

À ce stade de la compétition, les équipes d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer. Par exemple, le Paris-Saint-Germain et Lille ne peuvent pas s'affronter au stade des huitièmes de finale.

Benfica - Ajax

Salzbourg - Bayern Munich

Villarreal - Juventus

Inter Milan - Liverpool

Chelsea - Lille

Sporting CP - Manchester City

Atletico Madrid - Manchester United

PSG - Real Madrid

Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale auront lieu le 18 mars.

La finale aura lieu le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg.

La nouveauté

Cette année, une règle capitale fait son entrée, ou plutôt sa sortie. En effet, la règle des 'buts à l'extérieur' est supprimée. Les buts marqués dans le stade adverse ne compteront plus double en cas d'égalité. Si les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, elles joueront les prolongations et les tirs au but si nécessaire.