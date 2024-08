Leicester et Wout Faes partagent contre Tottenham

La 1re journée de Premier League se concluait ce lundi soir avec le duel entre Leicester et Tottenham. Les promus, chez qui Wout Faes était titularisé dans l'axe de la défense, ont obtenu le point du partage 1-1, Jamie Vardy (57e) répondant au but de Pedro Porro (29e).

Le Diable Rouge a disputé l'entièreté de la rencontre pour les Foxes. Il a écopé d'un carton jaune dans les arrêts de jeu (90e+9).

Pour les promus, ce point face à des Spurs en course pour le top 4 est un bon résultat et leur permet de débuter la saison avec le compteur déjà débloqué. Southampton et Ipswich, les deux autres clubs arrivés du Championship, ont été battus en ouverture respectivement par Newcastle et Liverpool.