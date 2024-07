Les arbitres bénéficieront d'un accompagnement individuel durant la saison

Les grands objectifs du PRD sont: le retour d'arbitres belges au niveau élite de l'UEFA, un plus grand nombre d'arbitres capables de siffler en playoffs 1, améliorer la qualité de l'arbitrage en Challenger Pro League et continuer à donner une nouvelle impulsion qualitative à l'arbitrage féminin.

"Pour y arriver, nous voulons travailler en collaboration avec l'UEFA et la FIFA, présenter la vision d'un PRD uni dans lequel les consultations sont régulières, améliorer le niveau individuel, collaborer pour améliorer et agrandir la pyramide et aussi plus de transparence", a détaillé Peter Willems.

Les arbitres auront droit désormais à un accompagnement individuel. "Chaque arbitre sera suivi par des coachs qui travailleront sur les points à améliorer individuellement." Ces coachs seront d'anciens arbitres dotés d'une expérience au plus haut niveau.

Des mesures mises en place durant les playoffs la saison passée seront maintenues, comme le briefing tactique donné aux arbitres, afin d'apprendre à connaître les styles de jeu des équipes et de mieux pouvoir anticiper des phases de jeu. Le but sera également d'avoir le plus souvent possible des équipes fixes au niveau des opérateurs VAR durant la compétition régulière. Les équipes VAR seront aussi associées aux mêmes arbitres autant que possible.