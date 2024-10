Les Blind Devils ont désormais leur propre terrain à Tubize

Les Blind Devils pourront ainsi préparer les prochains Championnats d'Europe et Coupes du monde pour tenter de se qualifier pour les Jeux Paralympiques de 2028 après avoir manqué ceux de Paris 2024 cet été.

Le cécifoot est destiné aux personnes souffrant de déficiences visuelles. Chaque équipe est composée de quatre joueurs de champ qui portent des masques oculaires. Les matches - de deux fois 15 minutes - sont équitables, quel que soit le degré de déficience visuelle des joueurs. Le ballon est muni d'une petite cloche, afin que les joueurs puissent l'entendre et le localiser. Le gardien de but n'a pas de déficience visuelle et ne porte pas de masque.

La plupart des règles du football traditionnel s'appliquent également au cécifoot, bien qu'il y ait quelques différences. Il n'est ainsi jamais question de hors-jeu, le ballon peut frapper le boarding et aucun contact n'est autorisé entre les joueurs. ​

Neuf joueurs composent l'équipe. La Belgique s'est essayée samedi contre la Grèce et la France.