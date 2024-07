L'Espagne est l'équipe "qui a le mieux maitrisé" le tournoi jusqu'ici, pense Deschamps

Une opposition de style est attendue mardi à Munich entre l'Espagne, flamboyante depuis le début du tournoi, et la France, qui s'est appuyée sur une défense quasiment infranchissable. La clé du match pourrait se trouver dans l'entrejeu, où le duo Rodri-Fabian Ruiz peut mettre en difficulté les Bleus. "Toutes les équipes espagnoles ont eu un milieu de terrain avec la capacité d'avoir une grande maîtrise", a analysé Deschamps. "Il y a le potentiel offensif, bien sûr, mais le milieu de terrain est aussi une force. Mais c'est l'ensemble de cette équipe qui est forte. De part ce qu'elle a présenté sur le terrain, c'est l'équipe qui a le mieux maitrisé le tournoi et laissé la meilleure impression à quasiment tout le monde."

La France n'a toujours pas marqué un but sur action, trouvant le chemin des filets grâce à deux autogoals et un penalty. Pour Deschamps, c'est un surtout un problème d'efficacité. "Les occasions, on les a. Il faut être plus efficaces, ce sera important demain." Le sélectionneur souligne plutôt la "capacité" de son équipe à "partager des émotions, à rendre beaucoup de Français heureux, surtout dans une période compliquée dans le pays."