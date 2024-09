C1: le Real Madrid vient à bout de Stuttgart, Mbappé buteur pour sa première

Les Madrilènes, tenus en échec à quelques minutes du coup de sifflet final, ont repris l'avantage grâce au défenseur allemand Antonio Rüdiger, qui a placé une tête imparable sur un corner de Luka Modric (83e, 2-1), avant un troisième but du jeune brésilien Endrick au bout du temps additionnel (90e+5, 3-1).

Le Real, coupé en deux malgré les retours dans le onze d'Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham censés ramener un peu d'équilibre au milieu de terrain, a donc souffert, mais s'en est sorti une nouvelle fois grâce au talent individuel de ses attaquants.

Poussés par leurs milliers de supporters ayant fait le déplacement, les Allemands, sans complexe pour leur première apparition en Ligue des champions depuis mars 2010, ont en effet totalement étouffé le champion en titre lors de la première demi-heure de jeu, ce dernier ne devant son salut qu'à son immense gardien Thibaut Courtois, auteur de quatre parades décisives pour maintenir les siens en vie (2e, 11e, 16e, 40e) et à une frappe contrée de Denis Undav venue s'écraser sur sa barre (28e).

Comme tant de clubs européens avant lui, Stuttgart, revenu dans la rencontre à la 68e minute par son buteur Deniz Undav, a laissé filer sa chance et subi la loi du Roi d'Europe, malgré une première mi-temps de haut niveau qui aurait pu lui permettre de rentrer aux vestiaires avec un avantage d'un ou deux buts.

"C'est vrai que nous avons souffert. Mais je ne me rappelle pas, ces dernières années, d'un seul match dans cette compétition où nous n'avons pas souffert. (...) Personne ne sait mieux que nous ce que c'est de gagner une Ligue des champions en souffrant", a rappelé l'entraîneur italien Carlo Ancelotti après la rencontre.

- Stuttgart douché dans le money-time -

Très attendus, les nouveaux "Galactiques", Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham et Rodrygo, ont bien essayé chacun leur tour de débloquer la situation lors d'une première mi-temps au rythme fou, mais ils ont manqué de justesse dans le dernier geste, ou buté sur le gardien adverse Alexander Nübel.

Thomas COEX

Il a fallu attendre les premières secondes de la deuxième période pour que Rodrygo prenne - une nouvelle fois - de vitesse le latéral allemand Maximilian Mittelstadt et serve Mbappé, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans le but vide (46e, 1-0).