C1: Lille à Lisbonne dans la peau du petit face au Sporting

Après avoir tant couru après la prestigieuse et si lucrative compétition toute la saison dernière, ratant de peu la qualification directe, puis avoir tremblé jusqu'au bout du barrage d'accession à Prague face au Slavia, les Lillois vont pouvoir goûter aux joutes européennes, leur hymne, leurs étoiles.

Puis le Losc est tombé à domicile face au Paris SG (3-1), ce qui est loin d'être honteux au vu de la forme du champion en titre et de son effectif bien supérieur. Mais les joueurs de Bruno Genesio ont offert au PSG ce match en commettant trois erreurs défensives coupables.

- "Repartir de l'avant" -

Pire, ils ont failli vendredi à Saint-Étienne (1-0), pourtant dernier de Ligue 1 avant la rencontre, en jouant une partition inefficace, imprécise, insuffisante.

"J'ai honte", a même dit le président du club Olivier Létang, évoquant des "attitudes inadmissibles" dans un "coup de gueule" surprenant au vu du début de saison tout de même convenable de son club, huitième au classement.

Sameer Al-DOUMY

"Ce n'est pas la manière des manières d'arriver ici, concède le gardien Lucas Chevalier. C'est fait. On va s'abattre sur notre sort ? Non, ce n'est que le début de la saison. Les gens ont été surpris et déçus de nous. Il y a cette envie de repartir de l'avant."