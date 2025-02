"C'est un rêve de gosse qui se réalise": la réaction touchante de Chemsdine Talbi après son carton contre l'Atalanta

Bruges s'est imposé 2-1 grâce au but de Jutgla et un penalty en fin de match face à l'Atalanta en barrages aller de Ligue des Champions. CHemsdine Talbi, 19 ans, a reçu le trophée d'homme du match.

Bruges s'est imposé 2-1 avec un penalty accordé aux Blauw en Zwart en fin de match. Virevoltant sur son côté droit surtout en première période, Chemsdine Talbi a été récompensé et a récupéré le trophée d'homme du match, une première pour le jeune belge. "C'est un rêve de gosse qui se réalise, mais le plus important c'est qu'on ait gagné contre l'Atalanta. On est très fiers de ça" sourit le jeune ailier du Club.

Les brugeois ont gaspillé quelques occasions durant la rencontre, surtout en première période. "En première mi-temps on a vraiment dominé, on a vraiment fait un top job, on aurait du marquer plus pour être encore plus à l'aise".