C'est une finale avant l'heure: Courtois affronte Doku et De Bruyne dans le choc des barrages de Ligue des champions

L'affiche de ces barrages de Ligue des champions c'est Manchester City qui reçoit le Real Madrid à l'Etihad Stadium. Un match dans le match entre trois diables Thibaut Courtois (Real), Kevin De Bruyne (City) et Jérémy Doku (City). La rencontre est à suivre dès 20h10 sur RTL club et RTL play.

Après un derby madrilène qui s'est terminé en match nul (1-1), et une défaite contre l'Espanyol Barcelone (0-1), le Real ne compte plus qu'un point d'avance sur l'Atletico et deux sur Barcelone. Avec un axe défensif rongé par les blessures (Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal) Carlo Ancelotti a dû faire avec les moyens du bord et titulariser Raul Asencio jeune défenseur provenant de la Castilla, mais aussi Tchouaméni en défense centrale, Francisco Garcia arrière gauche et Lucas Vazquez à droite.

Véritable affiche de finale de Ligue des champions mardi soir, Manchester City sera face au Real Madrid, à l'Etihad Stadium. La forme actuelle des Citizens n'est pas celle que l'on connait habituellement, en championnat, les hommes de Pep Guardiola sont 5ème à 15 points de Liverpool. Sur leurs 5 derniers matchs de Ligue des Champions, City, affiche 3 défaites (Juventus, PSG, Sporting Lisbonne), un match nul (Feyenoord) et une victoire contre.. Bruges.

Mauvaise nouvelle pour les Madrilènes

Lucas Vazquez s'est également blessé lors du derby face à l'Atletico samedi soir. C'est donc un défenseur de plus qui rejoint l'infirmerie, composante avec laquelle Ancelotti devra faire pour réaliser son onze de départ mardi soir.

Très actifs sur le mercato

Manchester City a été l'une des équipes à le plus dépenser lors du dernier mercato hivernal, avec 216 millions d'euros écoulés. Khusanov, Marmoush, Reis, Gonzalez, Bah, et McFarlane sont les 6 recrues de janvier. Mais comme un signe dans cette saison compliquée, Gonzalez s'est blessé lors de sa première apparition avec ses nouvelles couleurs.

Hommes à surveiller

Côté Merengues, Kylian Mbappé est en feu avec 9 buts marqués en 2025. De plus, affronter City réussit plutôt bien au Français : 5 matchs pour 3 goals et un assist. Vinicius Jr connait aussi bien le chemin des filets face aux Anglais : 2 goals et 3 assists, même si sa forme actuelle n'est pas celle de la saison passée.

Pour les Skyblues, Kevin De Bruyne a su qualifier son équipe en FA Cup en marquant le but de la victoire contre Leyton Orient à la 79'. Face au Real, le milieu de terrain belge en est à 4 goals et 4 assists en 9 rencontres. Sans oublier Bernardo Silva qui compte 4 goals et une passe décisive en 8 affrontements contre les Espagnols.

Une rencontre à suivre mardi soir à 20h10 sur RTL club et RTL play.