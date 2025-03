Deux duels sous haute tension, Arsenal peut déjà penser à la suite, des Belges sur tous les terrains : voici les autres affiches du jour en Ligue des champions

Si Arsenal peut déjà se projeter vers les ¼ de finale de la Ligue des champions après sa très large victoire sur la pelouse du PSV, le suspense reste entier dans le derby madrilène et dans le duel entre Lille et le Borussia Dortmund. Ces 3 rencontres seront à voir, en résumé, dans le Champions Tour vers 23h10 sur RTL club et RTL play.