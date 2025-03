Édito: Feu d’artifice sur Paris

Pourtant, il fait de l’excellent boulot. Les Parisiens restent sur une série de 10 victoires consécutives, leur dernière défaite remonte au mois de novembre, et désormais le danger survient de partout, ce qui n’était pas le cas la saison dernière lorsque Mbappé attirait invariablement tous les ballons vers lui. À mi-saison, il faut reconnaître que le travail de Luis Enrique est bon. Il pourrait devenir très bon si Liverpool trébuche face aux Français.

À Liverpool, la star c’est Salah

Les Anglais, eux, filent à toute allure vers le titre de champion d’Angleterre. C’est peut-être la meilleure équipe européenne actuelle. Pourtant, il fallait digérer l’héritage et le départ de Jurgen Klopp. Les Reds semblent plus forts et plus solides que l’an passé.

Et ils peuvent compter sur un Mo Salah virevoltant depuis le début de la saison : 30 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues. C’est impressionnant.

L’Égyptien est clairement le facteur X de ce double duel. Si les Parisiens parviennent à l’éteindre, ils auront fait un grand pas vers la qualification. Dans le cas contraire…