Il bat le record... de Kevin De Bruyne: la nouvelle performance stratosphérique de De Ketelaere en Ligue des Champions

Chez les Bergamasques, qui sont 3e (14 points), Charles De Ketelaere a marqué le 3e but (63e) et a distillé l'assist sur le 4e (90e) Dimitri Lavalée a joué tout le match avec le club autrichien (3 points, 30e). Pour mettre un terme à une série de cinq matchs de Serie A et de Supercoupe d'Italie sans victoire, Gian Piero Gasperini a notamment écarté Ederson et Ademola Lookman pour faire place au duo d'attaque Charles De Ketelaere-Mateo Retegui soutenu par Lazar Samardzic.

Graz, qui n'avait plus joué en compétition depuis le 11 décembre, s'est octroyé la première grosse occasion par Amady Camara, lancé en profondeur par Lavalée (11e). Juste après, Retegui a ouvert la marque d'une frappe à bout portant (12e, 1-0). La suite de la première mi-temps a été longtemps dominée par l'Atalanta, qui a continué à pousser mais a manqué de doubler la mise, d'abord par De Ketelaere (17e), puis par Zappacosta (28e) et enfin par Retegui (44e)..