Ils ne lâchent rien: l'Atlético Madrid arrache la victoire contre Leipzig en Ligue des Champions

La domination était la même en début de seconde mi-temps, mais avec une intensité un peu moindre. Antoine Griezmann tentait de profiter d’une erreur de Xavi Simons à la 53ème, mais son envoi filait dans les tribunes. Le rythme du match ne cessait de baisser par la suite, avec, des deux côtés, quelques lacunes dans la créativité offensive. Monté au jeu, Poulsen avait une énorme occasion à la 77ème minute, mais sa tête croisée aller finalement effleurer le poteau droit de Jan Oblak. C’est finalement Giménez qui libérait tout le stade en faisant 2-1 à la 90ème d’une tête croisée.

Lors de la deuxième journée, l’Atlético affrontera Benfica, tandis que Leipzig recevra la Juventus.

90'+4 Fin du match La rencontre s'achève ici ! Score final 2-1 !

90' ET LE 2-1 ! L'Atlético Madrid va arracher ce deuxième but ! Giménez saute plus haut que tout le monde sur la gauche du petit rectangle et qui croise sa tête pour faire la différence. 2-1 pour les Espagnols !

88' Encore Sorloth Bien monté au jeu, Sorloth reprend de nouveau de la tête un centre mis en pleine surface, mais c'est sur Gulacsi.

84' Nouveau changement Xavi Simons est remplacé par Elmas à Leipzig.



79' GRIEZMANN ! Enorme réponse de l'Atlético ! Molina donne un ballon parfait à Griezmann, qui reprend de la tête au petit rectangle mais Gulacsi sort le ballon. Le Français est finalement signalé hors-jeu.

77' POULSEN ! Voilà la plus grosse occasion de la seconde période. Poulsen reprend de la tête un centre magnifique venu de la gauche. Sa tête croisée est parfaite mais le ballon effleure le poteau droit d'Oblak !

72' SORLOTH ! Bon centre mis en pleine surface pour l'Atlético. Sorloth reprend au-dessus. Quelques instants plus tard, Xavi Simons profite d'un bon centre au sol dévié par Poulsen, mais sa frappe va elle aussi trop haut. 63' | Julián Álvarez cède sa place à Sorloth !



70' Leipzig s'active Poulsen et Geertruida remplacent Henrich et Sesko à Leipzig.

68' Molina arrive Molina a remplacé Correa à l'Atlético. Sur son premier ballon, il sert un peu chanceusement Lino, qui est surpris de recevoir le cuir et ne peut rien en faire.

63' Changements Riqueleme, Alvarez et De Paul sortent à l'Atlético, remplacés par Gallagher, Sorloth et Lino. On notera la bonne intervention d'Oblak sur un coup-franc lointain quelques instants plus tôt. Je m’étonne du manque de crédit de Marcos Llorente en Espagne. Il n’a quasiment jamais droit à sa chance en sélection et pourtant, il réalise encore une partie éblouissante ce soir. #ATMRBL #ucl — Raphaël Jardon (@RaphaelJdn) September 19, 2024

60' Encore une action intéressante Griezmann donne une bonne balle à Riquelme d'une talonnade, mais la frappe est contrée. La pression est de plus en plus forte. De Pail prend jaune après une manchette sur Openda. Vermeeren est remplacé par Seiwald à Leipzig.

53' Première vraie occasion ! Xavi Simons perd bêtement le ballon en milieu de terrain et Griezmann parvient à débouler plein axe. Le Français tente d'enrouler à distance, mais il envoie ça au-dessus.

48' Une première frappe Correa tente sa chance d'un angle compliqué sur la droite de la surface. Sa frappe est tout de même cadrée. [Foot] Je viens de voir le but de Griezmann, un délice #ATMRBL | #UCL — Les Insiders (@lesinsidersoff) September 19, 2024

45' Allez, on y retourne La seconde période vient de débuter. Baumgartner a remplacé Nusa à Leipzig.

45'+2 C'est la pause Fin de la première période ! Leipzig avait très bien débuté le match, mais l'Atlético a réagi et su imposer sa domination pendant le reste du premier acte. On notera la tentative audacieuse de Correa de lober Gulacsi depuis sa moitié de terrain pour conclure ce premier acte. A tout de suite !

38' Correa a eu chaud Le joueur de l'Atlético a fait l'objet d'une vérification du VAR pour une possible exclusion, après avoir essuyé sa semelle sur la cheville de Lukeba. Lukeba qui répond quelques instants après et prend jaune. La VAR, elle, n'a pas donne de rouge pour le geste d'origine, qui semblait en effet involontaire. Oh le but magnifique de Griezmann !



33' Les Espagnols poussent La pression de l'Atlético est vraiment plus forte depuis ce but égalisateur. Leipzig peine désormais à respirer en possession de balle. Des deux côtés, en reconversion, ça va très vite.

28' LE VOILA LE BUT ! On le sentait venir, il est là: le but égalisateur de l'Atlético Madrid ! C'est Antoine Griezmann qui reprend un centre venu de la droite, en première intention. Le ballon rebondit haut et file dans le but. Jolie frappe du Français !

26' QUELLE OCCASION ! L'Atlético Madrid a failli égaliser sur un but gag. Un ballon dévié par Correa passe au-dessus de Gulacsi et heurte le poteau gauche., le gardien se troue encore mais le ballon n'entre pas ! Quelle poisse pour les Espagnols ! Rien ne va pour les clubs espagnols actuellement….#MonacoBarça - #ATMRBL — 100% Liga (@FoudeLiga) September 19, 2024

21' Leipzig pose le jeu Les Allemands posent un peu le jeu et conservent le ballon pour mettre fin au moment fort de l'Atlético. C'est intelligent de leur part.

15' Les occasions madrilènes ! L'Atlético a eu ses deux premières grosses occasions. D'abord sur une reprise d'Alvarez sur un corner joué rapidement, puis avec Correa et Griezmann, qui ont failli profiter d'une boulette du gardien. Le ballon est sauvé miraculeusement par la défense allemande.

5' OH LE BUT DEJA ! Leipzig ouvre le score dès la 5ème minute ! Le contre allemand est parfait et le ballon est donne à Openda sur la droite de la surface; Le Belge frappe et Oblak intervient. Sesko suit et place au fond de la tête. 0-1 !

0' C'est parti Allez, le match est lancé. Bonne rencontre à tous !

20h30 Le stade est prêt Le stade est prêt à Madrid, on a hâte de voir tous les joueurs monter sur le terrain. « Petit tour à Madrid, chez les Colchoneros »



: Jeudi 19 Septembre

: Atletico de Madrid / RB Leipzig

Cívitas Metropolitano

: Ligue des Champions, phase de ligue J1

: 67 déplacement

: 2° pays



20h14 La météo joue les capricieuses La météo n'est pas vraiment idéale du côté de Madrid. Un déluge est même tombé sur le stade il y a quelques minutes. Ça ressemble fort à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Paris .Une pluie diluvienne au Stadio Métropolitano de Madrid avant le match entre l’Atletico Madrid et Leipzig ! #UCL #ATMRBL pic.twitter.com/OcRwJONjTF — AFRICAFOOTUNITED_OFFICIEL (@africafootutd) September 19, 2024

19h58 Leipzig avec Vermeeren ! C'est la belle surprise belge du jour: Arthur Vermeeren est titulaire pour la première fois dans le milieu du jeu du club allemand. Quelques choix importants ont été faits en défense. Orban, Raum et Henrichs seront titulaires, pas de trace de Klostermann ou Geertruida sont sur le banc. On notera aussi la présence de Nusa et la titularisation, sans surprise pour le coup, de Loïs Openda. Start-XI



19h50 La composition de l'Atlético L'Atlético Madrid jouera avec son système défensif habituel, qu'il maîtrise à la perfection. La défense ne comporte pas de surprise. Witsel est sur le banc. En revanche, ni Lino, ni Gallagher ne débuteront. Correa et Riquelme sont par contre sur le terrain. Le trio Griezmann-Alvarez-Correa est maintenu pour faire la différence. UEFA Champions League 24/25.

