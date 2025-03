"Je pense que nous sommes outsiders" Hans Vanaken préface le match face à Aston Villa

Un club belge en quart, ce serait incroyable ?

"Oui, sans aucun doute. Je ne sais pas si cela s'est déjà produit en Ligue des champions, mais je pense qu'Aston Villa est une très bonne équipe. Je pense donc que nous sommes outsiders. Mais nous avons prouvé, lors de ces matches de phase de groupe, qu'il est tout à fait possible d'obtenir un résultat contre eux. Il faut juste que nous soyons au top, que nous jouions tous à notre meilleur niveau pour y parvenir. Ce match de la phase de groupe devrait nous donner confiance et nous permettre de penser que quelque chose est possible. Il y a de nouveaux joueurs, bien sûr, mais je pense qu'en termes de façon de jouer et d'envie de jouer, c'est à peu près la même chose. Il y a des noms différents, des qualités individuelles différentes. Mais nous devons croire que nous avons une chance d'aller de l'avant." affirme Vanaken.

En pro League, les résultats sont moins bons, est-ce que l'absence d'Onyedika à Gand a eu un impact dans le milieu de terrain ?

"Je pense que nous avons suffisamment de qualité dans le noyau pour y faire face. Tout le monde doit savoir quelles sont les qualités d'un Onyedika. Et Onyedika est un joueur incroyablement bon qui est très important pour nous, à la fois sur le plan défensif, mais aussi dans la construction. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a suffisamment d'autres types et qualités dans l'équipe pour compenser cela".

Quelles pourraient être les clés de ce match face à Aston Villa ?

"Je pense que c'est un peu la même chose que lors du match en phase de groupe. Ils veulent avoir la possession du ballon et, à partir de là, se déplacer rapidement et de manière dynamique. Ils ont d'autres types de joueurs comme Asensio qui est très différent de Bailey, par exemple, qui jouait ici à l'époque. Rashford, lui aussi, est quelqu'un de différent. Ce sont juste des types différents à des endroits différents, mais je pense qu'en termes de façon de jouer et de système, c'est toujours la même chose. Je pense donc que nous devrons mettre en place à peu près la même chose que nous l'avons fait en phase de groupe. Nous avons également prouvé que nous pouvions les battre de cette manière. La seule différence, c'est qu'il y aura un match aller et un match retour". conclut le Diable Rouge.

La rencontre est à suivre à partir de 18h10 sur RTL club et RTL play.