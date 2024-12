Ligue des Champions: le Club Bruges peut faire un pas vers les barrages face à un Sporting orphelin

Bruges a un coup à jouer ce mardi soir en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Depuis le départ de Ruben Amorim pour Manchester United, Zeno Debast et les siens n'y arrivent plus.

Le club de Zeno Debast, arrivé cet été en provenance d'Anderlecht, avait démarré la saison en boulet de canon avec un 33 sur 33 en championnat et un 10 sur 12 en Ligue des Champions. Depuis le départ de son entraîneur Ruben Amorim vers Manchester United, le Sporting cale et reste sur trois défaites de rang.

Le Club Bruges accueille un Sporting CP en manque de confiance ce mardi, en direct dès 20h10 sur RTL club et RTL play, pour la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le club portugais reste sur trois défaites de rang toutes compétitions confondues avant de se rendre au stade Jan Breydel. "Ils ne voudront pas perdre quatre fois de suite", a prévenu Nicky Hayen, l'entraîneur brugeois, lundi en conférence de presse.

"Ils ne voudront pas perdre quatre fois de suite et la Ligue des Champions est une compétition différente. C'est une équipe très forte avec d'immenses capacités techniques. Néanmoins, nous sommes conscients que nous avons un beau coup à jouer et nous voulons saisir notre chance", a déclaré Hayen.

En cas de victoire mardi, les Brugeois compteraient alors 10 points et pourraient faire un grand pas vers les barrages avant deux derniers matches contre la Juventus et à Manchester City. "Nous n'avons qu'une chose en tête, c'est prendre les trois points. Les calculs ne commenceront que lors des deux dernières journées même si 10 points pourraient suffire. Nous restons sur de bonnes performances en Ligue des Champions et voulons poursuivre sur cette voie, surtout devant notre public qui nous permet de nous surpasser."

L'entraîneur brugeois a assuré qu'il n'avait pas de plan spécifique pour contrer le Suédois Viktor Gyokeres, auteur de 25 buts déjà cette saison. "Nous regardons avant tout le collectif. Nous restons vigilants envers leur manière de jouer car c'est une équipe qui recèle de qualités."