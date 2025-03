Liverpool privé d'un penalty en première période? Silvio Proto est catégorique

Lors du match retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, un contact entre Fabian Ruiz et Dominik Szoboszlai dans la surface de réparation parisienne n'a pas été sifflé par l'arbitre.

Kevin Mirallas, fait le comparatif avec la phase du match aller entre Konate et Barcola. "Il y a contact oui, quand on voit qu'il n'y a pas eu penalty sur Barcola, on ne peut pas donner là-dessus non plus".