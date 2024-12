L'ovni Gyokeres, l'urgence brugeoise, un bon timing: voici tout ce qu'il faut savoir avant Bruges-Sporting

Selon Silvio Proto, la réponse est claire : oui. "C’est le bon moment pour Bruges, car le Sporting reste sur trois défaites, dont deux à l’extérieur et une autre contre Arsenal en Ligue des Champions"?

Bruges va jouer gros ce soir, en Ligue des Champions. Le club belge reçoit le Sporting Lisbonne dans une rencontre capitale en vue d'une possible qualification pour les barrages. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures, mais avant cela, place à la préface de Silvio Proto, qui analyse la rencontre en trois questions.

Bruges, de son côté, semble en meilleure forme, avec deux bons résultats récents et une prestation solide en première mi-temps contre Milan. À domicile, c’est une opportunité à saisir avant des confrontations plus redoutables contre la Juventus et Manchester City.

Faut-il absolument gagner avant d'affronter la Juve et City ?

"Absolument", insiste Proto. Une victoire à domicile est essentielle pour ne pas se mettre une pression énorme pour les deux derniers matchs de groupe. "Si Bruges ne gagne pas contre le Sporting, les rencontres face à la Juve et City pourraient devenir ingérables."

Proto rappelle que pour espérer une qualification, ce match est un véritable tournant. 10ème, le club Portugais voudra aussi faire un pas vers la qualification, alors que Bruges, 22ème, est sous la menace de nombreux prétendants à cette qualification pour les barrages. Il n'y a donc plus de temps à perdre.