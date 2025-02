Mbangula domine Bakayoko: le duel des Diables Rouges tourne à l'avantage de la Juventus en Ligue des Champions

La Juventus s'est imposée 2-1 contre le PSV. Elle peut d'ailleurs remercier Samuel Mbangula. Le Diable Rouge a inscrit le but de la victoire pour le club italien.

En deuxième période, Samuel Mbangula est monté au jeu à la place de Kenan Yildiz, assez invisible pendant les 45 premières minutes. Il s'est même offert une belle occasion (50') au terme d'une belle chevauchée et d'un centre de Timothy Weah, mais son envoi était finalement repoussé par le défenseur néerlandais Ryan Flamingo.

5 minutes plus tard, le PSV égalisait grâce à un enchainement de dribbles de l'ancien brugeois Noa Lang. Le Néerlandais tentait sa chance, mais le ballon était repoussé par la tête de Locatelli. Le cuir atterrissait finalement sur le pied droit d'Ivan Perisic, auteur d'un bon enchaînement pour tromper Di Gregorio. Après un bref check du VAR, le but était bel et bien validé.

Le Diable Rouge Johan Bakayoko a fait son entrée au jeu pour le PSV à la 71' à la place de Saibari. C'est en fin de match à la 81', que Mbangula a inscrit le but de la victoire pour la Vieille Dame. Un centre puissant au premier poteau de Françisco Conçeiçao était repoussé par le gardien du PSV et le ballon atterissait dans les pieds du Belge qui n'avait plus qu'à conclure. C'est son premier goal en Ligue des champions.

La Juventus abordera le match retour avec un but d'avance aux Pays-Bas. En cas de qualification, les Bianconeris affronteront soit Arsenal, soit l'Inter de Milan. Le match retour est prévu mercredi prochain.