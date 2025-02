Mbappé balaie un défenseur, le missile d'un brugeois: voici les plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

C'est terminé pour les barrages de la Ligue des Champions. Les matchs retour se disputaient cette semaine et encore une fois, chacun en a eu pour son argent. Choisir les 3 plus beaux buts de cette semaine n'était pas une tâche aisée, mais voici notre sélection !

Jutgla et son missile

On commence avec un but brugeois, le troisième contre l'Atalanta. Ferran Jutgla a ainsi ponctué une contre-attaque parfaite des Blauw & Zwart, qui avaient, quelques secondes plus tôt, sauvé la mise sur une triple occasion italienne.