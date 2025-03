Pour Thierry Henry, ce joueur "est devant" dans la course au Ballon d'Or: "Il faut en parler"

Avec la fin de l'ère Messi-Ronaldo, les prétendants au Ballon d'Or se font plus nombreux. Si des joueurs font des saisons exceptionnelles à l'instar d'un Mohamed Salah ou d'un Harry Kane, c'est bien Raphinha qui impressionne le plus Thierry Henry.

Capitaine d'un Barça flamboyant, Raphinha serait en tête de la course au Ballon d'Or, pour Thierry Henry.

Après la large victoire du FC Barcelone contre Benfica en Ligue des champions mardi soir (3-1), dans laquelle Raphinha a marqué, le champion du monde 1998 a donné son avis sur le buteur catalan.

"Pour moi, il est devant actuellement en raison de ce qu’il fait en Ligue des champions avec onze buts", argumente Henry sur CBS Sports. "Mo Salah est un grand prétendant, Kane aussi et Dembélé. Si vous performez en Ligue des champions, si vous gagnez votre championnat, vous aurez évidemment votre mot à dire. Mais Raphinha a marqué beaucoup de buts avec seulement un penalty (sur 27 réalisations toutes compétitions confondues, NDLR). Et je répète ce que j’ai déjà dit, je ne dis pas que Kane ne devrait pas tirer les penalties et Mo Salah signe une saison en Premier League qu’on ne reverra pas même si les records sont faits pour être battus."