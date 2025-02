"Pour une équipe belge, c'est incroyable": aux anges, Simon Mignolet célèbre la qualification brugeoise

Grâce à un Chemsdine Talbi en feu et un Ferran Jutgla chirugical, le Club de Bruges s'est imposé 1-3 à l'Atalanta pour ce match retour des barrages de Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart filent donc en 1/8ème de finale !

Les Brugeois ont créé la surprise en effacant l'Atalanta (1-3) en Italie. Un doublé de Chemsdine Talbi et une magnifique demi volée de Jutgla ont permis aux Belges de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Simon Mignolet a aussi sorti un penalty face à Lookman dans un moment crucial du match.

Les Brugeois s'en sont bien tenus au plan, même s'ils ont eu quelques frayeurs en seconde période. "Le plan était bon, au début on gagne 2-0. Puis ici à l'Atalanta tout peut s'ouvrir, mais ensemble on a bien défendu notre cage. En deuxième période, ça commence très mal parce qu'ils marquent tôt et reçoivent un penalty, mais heureusement je peux l'arrêter", a confié Mignolet au micro d'Emiliano Bonfigli.