Raphinha étincelant, Sabbe voit rouge et le Real se fait peur: voici tout ce qu'il faut retenir de ces 1/8èmes de finale de Ligue des champions

Les matchs 1/8ème de finale sont terminés, le Paris Saint-Germain a évincé Liverpool du tableau final, Bruges réduit à 10 s'est fait battre 3-0 et une séance de tirs au but entre le Real et l'Atletico de Madrid.

La promenade de Barcelone face à Benfica, les Blaugranas remportent le match retour 3-1, et l'aller 0-1 en ayant joué plus de 60 minutes à 10. Les hommes providentiels d'Hansi Flick se nomment Lamine Yamal et Raphinha. Le brésilien est dans la saison de sa vie, en Ligue des Champions, il culmine à 11 buts et 5 passes décisives en 10 matchs. De quoi lorgner sur le Ballon d'Or... Les Barcelonais sont de sérieux candidats à la victoire finale. Selon Opta, ils ont 19.6% de chance de soulever la coupe, tandis que le Paris Saint-Germain est premier du sondage avec 20.3% de chance

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions sont terminés, et un des premiers enseignements à retirer de ces matchs, c'est le double "clean sheet" de la part du Bayern de Munich. Coaché par Vincent Kompany, les Bavarois ont battu le Bayer Leverkusen 3-0, puis 0-2. Aucun but encaissé, malgré la blessure du gardien titulaire Manuel Neuer au match aller. C'est le jeune Jonas Urbig qui assurait l'intérim lors du match retour. Ils affronteront l'Inter Milan en quart de finale, une équipe qui n'a pris que deux buts sur toute la campagne de Ligue des Champions.

Sabbe(otage) pour les Brugeois ?

Marcus Rashford partait seul au but et le jeune Kyriana Sabbe faisait la faute pour empêcher le naufrage brugeois. Sauf que l'arrière droit burgeois écopait d'un carton rouge et coupait toutes chances de qualification pour les Blauw en Zwart. Aston Villa a joué tranquillement ce match retour grâce à leur avance de deux buts. En seconde période, Villa lançait la machine et mettait 3 buts, avec un doublé d'Asensio et un de Maatsen.

Le PSG, sérieux candidat au titre

Le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool à la suite d'une séance de tirs au but. Darwin Nunez et Curtis Jones ont tous les deux loupé leur penalty, arrêtés par un grand Donnarumma. C'est surtout dans le jeu au match aller qu'on a vu les Parisiens dominer les Reds et, malgré la défaite au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont montré du caractère pour accrocher cette qualification. Et si c'était l'année du PSG ? En-tout-cas, en quart de finale, ils affronteront Aston Villa.

Et au final, c'est toujours le Real qui gagne

Après avoir encaissé un but rapidement, les Merengues ont su tenir bon face aux Colchoneros dans ce derby madrilène. Au bout de la soirée avait lieu une séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Pour l'Atletico, Julian Alvarez et Marcos Llorente ont loupé leur penalty, tout comme Lucas Vazquez pour le Real, mais Rudiger est venu mettre fin aux espoirs en transformant son tir au but décisif.

Dans les autres matchs, Arsenal s'est qualifié pour les quarts et affrontera le Real Madrid, tout comme Dortmund. qui affrontera le Barça.