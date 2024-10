"C'est scandaleux", "C'étaient des esclaves": nos consultants taillent Anderlecht après la claque contre Bruges

Le premier point soulevé par nos consultants, c'est une forme de manque d'engagement, perçue comme un manque d'envie. Il semble donc y avoir un problème de mentalité à Anderlecht. "Si tu n'as pas envie dans un Topper, c'est qu'il y a un gros souci et ce n'est pas la première fois", analyse par exemple Kevin Sauvage. Ancien gardien d'Anderlecht, Silvio Proto n'apprécie pas non plus cette mentalité actuelle.

Lui craignait d'ailleurs une énorme déculottée. "Quand j'ai vu Bruges, les 20-30 premières minutes contre Milan, s'ils jouent comme ça contre Anderlecht, ils vont leur en mettre 4", nous confie-t-il d'ailleurs. "Pour Anderlecht, c'est le match de l'année. Le rival historique, c'est Bruges. Je n'ai pas vu des joueurs qui étaient conscients de cela", regrette-t-il ensuite. "J'avais l'impression de voir une équipe d'hommes contre une équipe d'adolescents", peste-t-il enfin, évoquant notamment les duels physiques, souvent perdus par les Mauves.

Marc Delire non plus n'est pas du tout convaincu par ces jeunes anderlechtois. "Ce n'est pas Anderlecht, ça !", lance-t-il d'entrée. "C'étaient des esclaves hier, pas des Seigneurs. On avait des U7 contre des U23 ! Heureusement qu'ils n'ont pas égalisé, parce qu'on aurait atténué la médiocrité de leur prestation", poursuit-il. "Ils ont le nez dans leur caca et ils doivent se nettoyer, et vite ! Comment tu peux jouer à 0% quand tu affrontes Bruges, quand tu dois t'imposer et que tu as encore le titre perdu dans les gencives ? C'est ça qui est scandaleux à Anderlecht !", a-t-il conclu.

Tous ont ensuite avoué être surpris par les choix de David Hubert, qui a notamment aligné un joueur comme Leander Dendoncker en défense centrale. "