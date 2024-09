Louvain s'impose face au Standard Fémina dans le choc de la deuxième journée

L'équipe locale avait pris l'avantage peu après l'heure de jeu via Aurelie Reynders (66e), mais Abdulai Toloba (74e) a rapidement égalisé pour les visiteuses. À la 93e minute, OH Louvain a conclu sa dernière attaque par un but, réalisation de la Hongroise Sara Pusztai.

Louvain a parfaitement démarré son championnat, empochant six points sur six après deux journées, et s'emparant de la tête du classement. Les Louvanistes partagent la tête avec la Gantoise, qui a remporté son duel samedi face à Zulte Waregem 1-3. Vendredi, les promues de Westerlo se sont imposées sur la pelouse des Genk Ladies sur le score de 1-2.