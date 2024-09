L'UEFA impose de réduire le prix des tickets pour fans visiteurs dans les coupes d'Europe

Cette saison, les supporters visiteurs devront débourser maximum 60 euros pour le ticket d'un match de Ligue des Champions, 40 pour celui d'un match d'Europa League et 20 pour celui d'un match de Conference League, a annoncé l'UEFA lundi.

Avec cette décision, l'UEFA souhaite rendre le football plus accessible à tous. Ce changement intervient après des consultations approfondies avec l'Association européenne des clubs (ECA) et le collectif de supporters Football Supporters Europe (FSE). "Nous poursuivons notre mission de maintenir le football comme un sport inclusif où les supporters qui voyagent à travers l'Europe pour suivre leurs équipes sont valorisés et reconnus", a déclaré Aleksander Ceferin, président de l'instance.