Luis De la Fuente prolonge en tant que sélectionneur de l'Espagne jusqu'en 2026

La fédération espagnole de football (RFEF) a prolongé le contrat du sélectionneur national Luis de la Fuente dix jours avant le début de l'Euro 2024 en Allemagne. De la Fuente a signé un nouveau contrat jusqu'à la mi-2026, après la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sous sa direction, l'Espagne a remporté la Ligue des Nations en juin 2023 et les Espagnols se sont qualifiés pour l'Euro, où ils affronteront la Croatie (15 juin), l'Italie (20 juin) et l'Albanie (24 juin). De la Fuente a jusqu'à présent dirigé la Roja lors de 13 matchs. Au cours de ces rencontres, les Espagnols ont obtenu neuf victoires, deux nuls et deux défaites.

De la Fuente était auparavant entraîneur du Deportivo Alavés et avait été responsable des équipes U19, U21 et olympiques lorsqu'il était employé par la fédération espagnole de football.