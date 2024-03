Luiz Felipe Scolari remercié par l'Atletico Mineiro

Le bilan de "Felipao" en 41 matchs à la tête du "Galo" est de 19 victoires, 10 nuls et 12 défaites.

Après la consécration mondiale avec le Brésil, Scolari a pris en charge le Portugal (2002-2008) et plus brièvement Chelsea (2008-février 2009). Il a aussi été en charge du Brésil lors du Mondial 2014 qui s'était terminé sur l'humiliante défaite 1-7 en demi-finales à domicile contre l'Allemagne puis celle subie 0-3 face aux Pays-Bas dans le match pour la 3e place. Le Brésilien, qui dispose aussi d'un passeport italien, a ensuite rebondi à Gremio, Cruzeiro, Paranaense au Brésil et entre ces clubs il a décroché trois titres de champion de Chine avec Guangzhou Evergrande.