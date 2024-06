Luka Elsner succède à Will Still à la tête de Reims

Luka Elsner, ancien entraîneur l'Union Saint-Gilloise, Courtrai et du Standard, a été nommé nouvel entraîneur de Reims où il succède à Will Still, a communiqué le club français mardi. Le Franco-Slovène a signé un contrat de deux ans.

Elsner a entraîné l'Union Saint-Gilloise, alors en Challenger Pro League, lors de la saison 2018-2019. Il a ensuite rejoint le club français d'Amiens avant de revenir en Belgique, à Courtrai (janv.-oct. 2021), et le Standard est alors venu le débaucher chez les 'Kerels'. Elsner a quitté les 'Rouches' en 2022 avant de s'engager avec Le Havre. Il a été promu en Ligue 1 dès sa première saison avec le club normand avant d'assurer son maintien lors de la saison écoulée.

Reims, le club de Thomas Foket, Thibault De Smet et Maxime Busi, était à la recherche d'un entraîneur après l'annonce de la fin de sa collaboration avec Will Still peu avant la fin de la défunte saison. Still a depuis rebondi à Lens où il a succédé à Franck Haise.