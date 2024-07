L'Union Saint-Gilloise se rendra à Prague le 7 août et jouera le retour à Anderlecht le 13

L'Union Saint-Gilloise jouera ses matchs du troisième tour des qualifications à la Ligue des Champions le 7 août à Prague, à l'Eden Arena, et le 13 août à Anderlecht. Le vice-champion de Belgique l'a annoncé mardi.

Le tirage au sort du troisième tour préliminaire a été effectué lundi, mais les dates et l'ordre des rencontres devaient être encore déterminés parce que l'autre club de Prague, le Sparta, est également engagé dans ces qualifications. L'Union se rendra donc en République tchèque à l'aller et recevra au retour. Ce match retour se jouera à Anderlecht, car le stade Marien de l'Union ne répond pas aux normes européennes et que le terrain du stade Roi Baudouin, choisi pour les matchs européens des Unionistes cette saison, "n'est pas encore prêt".

En cas de victoire, l'Union disputera les barrages de la Ligue des Champions, le dernier tour qualificatif. En cas de défaite, les hommes du nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli seront reversés en Europa League.