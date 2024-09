L'URBSFA lance le processus de recrutement d'un nouveau CEO

Piet Vandendriessche, ancien CEO, avait été démis de ses fonctions il y a plus de deux semaines. Les critiques à l'encontre du patron de l'Union belge, surtout du côté des clubs professionnels, étaient devenues trop importantes. L'évaluation du sélectionneur Domenico Tedesco après un Euro décevant, serait également arrivée trop tard pour les clubs professionnels et Vandendriessche n'aurait pas eu non plus beaucoup de partisans parmi les employés de la fédération.

Depuis un moment, les médias belges ont indiqué que Vincent Mannaert, l'ancien dirigeant du Club Bruges, champion de Belgique, pouvait être le successeur possible de Vandendriessche. "Les membres du conseil d'administration souhaitent trouver le bon candidat le plus rapidement possible", peut-on lire dans le communiqué. "Entre-temps, le conseil d'administration, en collaboration avec le comité exécutif, continuera à veiller au bon fonctionnement de l'organisation."