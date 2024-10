Lyon s'impose face à Galatasaray, Chelsea sort vainqueur du choc face au Real Madrid

Dans l'autre rencontre du Groupe A, l'AS Rome s'est imposé 1-0 face à Wolfsburg grâce à un but inscrit par Manuela Giugliano (14e) sur pénalty.

Les Lyonnaises, finalistes malheureuses la saison dernière face au FC Barcelone, ont pu compter sur deux réalisations de Kadidiatou Diani (34e et 77e) etune autre de Vanessa Gilles (45e) pour s'imposer face à l'équipe turque.

Dans le groupe B, Chelsea s'est imposé 3-2 face au Real Madrid. Les Londoniennes, demi-finalistes de l'édition précédente, ont marqué via Sjoeke Nusken (2e), Guro Reiten sur pénalty (27e) et Mayra Ramirez. Les Madrilènes ont réduit la marque à deux reprises, grâce à Alba Redondo (39e) et Linda Caicedo (84e).

Dans l'autre rencontre du groupe B, Twente s'est imposé 0-2 sur la pelouse du Celtic Glasgow. Les Néerlandaises ont remporté la rencontre grâce à un doublé de Kayleigh van Dooren (44e et 85e).

Mercredi soir, le Bayern de Munich affrontera Arsenal dans le groupe C (18h45) tandis que Manchester City recevra le FC Barcelone (21h00). Deux autres rencontres sont au programme de mercredi: le duel entre Hammarby et St. Polten (18h45) et la Juventus de Turin qui se déplace à Valerenga (21h00), les tombeuses d'Anderlecht en barrages.