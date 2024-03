Manchester United remporte un derby historique au bout des prolongations contre Liverpool

Manchester United s'est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre, dimanche à Old Trafford. Les Red Devils ont remporté au bout du suspense l'historique 'Derby of England' face à leur rival Liverpool, en quart de finale. Le but d'Amad Diallo à la dernière minute des prolongations a scellé le succès mancunien après une rencontre riche en rebondissements.