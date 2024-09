Marc Brys et le Cameroun débutent leur qualification pour la CAN par une victoire

Le capitaine et deuxième meilleur buteur de l'histoire du Cameroun Vincent Aboubakar a inscrit le seul but de la rencontre peu après l'heure de jeu (65e). Grâce à son but, Brys peut se targuer de présenter un excellent bilan en tant que sélectionneur pour l'instant. En trois rencontres pour les 'Lions Indomptables', l'entraineur de 62 ans a gagné deux matchs, pour un match nul. Le Cameroun continuera sa campagne de qualification en affrontant le Zimbabwe mardi.

Brys avait pris en main l'équipe nationale du Cameroun en avril pour succéder à Rigobert Song, dont le contrat n'avait pas été renouvelé après l'élimination en huitième de finale de la Coupe d'Afrique contre le Nigeria en janvier. Mais la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et son président Samuel Eto'o avaient réagi avec véhémence. Ils ont qualifié la nomination de Brys, par le ministère des Sports, d'illégale et d'invalide. La polémique ne s'est pas calmée et, à la fin du mois de mai, des images ont montré une discussion houleuse entre Brys et Eto'o, ces derniers se disputant vivement.